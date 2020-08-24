В Бельгии назвали фейком сообщения о «лжи» России о вакцине от коронавируса

Автор статьи в бельгийском издании Modern Diplomacy пишет, что ирония ряда западных политиков над российской вакциной от корона вируса не имеет под собой основания, а попытки поймать Россию на лжи о вакцине – не более чем фейковые новости.

«Все уже слышали, что русские опять сделали это – первыми запустили «Спутник». Но теперь так называется не космический аппарат и не государственное информационное агентство, а экспериментальная вакцина от COVID-19. … Путин может заносить это себе в политический актив, а российская наука – в своеобразное репутационное досье. Достаточно напомнить, что даже сообщение о том, что препарат был испытан на дочери российского лидера, уже наделало шума и продемонстрировало серьезность подхода к решению поставленной задачи», – пишет автор статьи в Modern Diplomacy, перевод которой приводит ИноСМИ.

В то же время он напоминает, что в России по закону нельзя начать третью клиническую фазу испытаний новой вакцины, включающую испытуемых из так называемых групп риска, без временной регистрации вакцины. Регистрация осуществляется после первой и второй клинических фаз, которые подтверждают исключительно то, что препарат не несет серьезных угроз здоровью человека. «То есть на самом деле «Спутник V» зарегистрировали временно – до 1 января 2021 года. Смысл не в том, чтобы «русские стали первыми в мире», как об этом пишут в интернете, а в том, чтобы испытать вакцину на эффективность: в третьей фазе должны участвовать 2 тыс. человек из групп риска на протяжении трех месяцев», – отмечается в статье.

Автор материала отметил, что русские микробиологи сразу заявили о высокой эффективности будущего препарата. «Именно это заставило экспертов опасаться, что новая русская вакцина «может нанести вред здоровью и дать людям ложное чувство уверенности в своем иммунитете». Однако те, кто так думает, не в курсе или не хотят признавать, что столь быстрые темпы разработки вакцины в Москве стали возможны благодаря двум вещам – существующей научной школе и научному везению», – отмечается в статье.

По словам автора материала, «технологически русские ученые использовали уже разработанный ими ранее, испытанный и сертифицированный «аденовирусный движок», обкатанный на эффективных вакцинах от лихорадки Эбола и MERS (ближневосточный респираторный синдром – вирус, родственный COVID-19). Именно к нему русским удалось прикрутить белок короновируса, который должен стать мишенью для иммунитета и создать устойчивую защиту. Современные биотехнологии позволяют работать подобным образом». «Удастся ли русским этот трюк? Третья фаза покажет, но оснований для скептицизма, как говорят специалисты, не так уж и много (на это косвенно указывает и тот факт, что у всех 100% добровольцев первой и второй фаз после вакцины были найдены антитела)», – отмечает автор статьи.

Он напоминает, что «в условиях пандемии лучше иметь вакцину, эффективную на четыре из пяти, чем не иметь никакой» и «многие это понимают: как ни странно, среди первых экспериментальную русскую вакцину получат иностранные граждане. ОАЭ, Саудовская Аравия, Филиппины, Бразилия и ряд других стран уже заявили о желании участвовать в третьей фазе клинических испытаний «Спутника V».

«Так что написанное The Washington Post – это постправда или, говоря по-простому, фейковые новости. Не в первый раз, впрочем. В свою очередь Москва, конечно, спешит заработать политические очки и застолбить мировой рынок вакцины от COVID-19, но она делает это строго в рамках собственного правового поля, логики и обоснованных предыдущим опытом методологии научных разработок. Очень точно об этом пишет издание Atlantico со ссылкой на французского ученого: «Мы, разумеется, ждем прозрачности от российских специалистов, но они обязаны соблюдать лишь свои собственные регламентные правила. Отчасти это объясняет и их большую скорость работы по сравнению с европейскими странами, которые скованны множеством правил Европейского союза (они вызывают немалое недовольство)». … Так что можно сколько угодно смеяться над карикатурами, над «Путиным со шприцем», но факт остается фактом: миру нужна вакцина, причем как можно скорее. Глобальная экономика может не пережить второго массового карантина. Поэтому пожелаем русским успехов, равно как и другим ученым, в какой бы стране или при каком политическом режиме они ни работали», – заключает автор статьи.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.