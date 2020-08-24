В Бельгии назвали фейком сообщения о «лжи» России о вакцине от коронавируса

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
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Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации. Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    В Бельгии назвали фейком сообщения о «лжи» России о вакцине от коронавируса

    24 августа 2020, 15:15

    Текст: Алина Назарова

    Автор статьи в бельгийском издании Modern Diplomacy пишет, что ирония ряда западных политиков над российской вакциной от корона вируса не имеет под собой основания, а попытки поймать Россию на лжи о вакцине – не более чем фейковые новости.

    «Все уже слышали, что русские опять сделали это – первыми запустили «Спутник». Но теперь так называется не космический аппарат и не государственное информационное агентство, а экспериментальная вакцина от COVID-19. … Путин может заносить это себе в политический актив, а российская наука – в своеобразное репутационное досье. Достаточно напомнить, что даже сообщение о том, что препарат был испытан на дочери российского лидера, уже наделало шума и продемонстрировало серьезность подхода к решению поставленной задачи», – пишет автор статьи в Modern Diplomacy, перевод которой приводит ИноСМИ.

    В то же время он напоминает, что в России по закону нельзя начать третью клиническую фазу испытаний новой вакцины, включающую испытуемых из так называемых групп риска, без временной регистрации вакцины. Регистрация осуществляется после первой и второй клинических фаз, которые подтверждают исключительно то, что препарат не несет серьезных угроз здоровью человека. «То есть на самом деле «Спутник V» зарегистрировали временно – до 1 января 2021 года. Смысл не в том, чтобы «русские стали первыми в мире», как об этом пишут в интернете, а в том, чтобы испытать вакцину на эффективность: в третьей фазе должны участвовать 2 тыс. человек из групп риска на протяжении трех месяцев», – отмечается в статье.

    Автор материала отметил, что русские микробиологи сразу заявили о высокой эффективности будущего препарата. «Именно это заставило экспертов опасаться, что новая русская вакцина «может нанести вред здоровью и дать людям ложное чувство уверенности в своем иммунитете». Однако те, кто так думает, не в курсе или не хотят признавать, что столь быстрые темпы разработки вакцины в Москве стали возможны благодаря двум вещам – существующей научной школе и научному везению», – отмечается в статье.

    По словам автора материала, «технологически русские ученые использовали уже разработанный ими ранее, испытанный и сертифицированный «аденовирусный движок», обкатанный на эффективных вакцинах от лихорадки Эбола и MERS (ближневосточный респираторный синдром – вирус, родственный COVID-19). Именно к нему русским удалось прикрутить белок короновируса, который должен стать мишенью для иммунитета и создать устойчивую защиту. Современные биотехнологии позволяют работать подобным образом». «Удастся ли русским этот трюк? Третья фаза покажет, но оснований для скептицизма, как говорят специалисты, не так уж и много (на это косвенно указывает и тот факт, что у всех 100% добровольцев первой и второй фаз после вакцины были найдены антитела)», – отмечает автор статьи.

    Он напоминает, что «в условиях пандемии лучше иметь вакцину, эффективную на четыре из пяти, чем не иметь никакой» и «многие это понимают: как ни странно, среди первых экспериментальную русскую вакцину получат иностранные граждане. ОАЭ, Саудовская Аравия, Филиппины, Бразилия и ряд других стран уже заявили о желании участвовать в третьей фазе клинических испытаний «Спутника V».

    «Так что написанное The Washington Post – это постправда или, говоря по-простому, фейковые новости. Не в первый раз, впрочем. В свою очередь Москва, конечно, спешит заработать политические очки и застолбить мировой рынок вакцины от COVID-19, но она делает это строго в рамках собственного правового поля, логики и обоснованных предыдущим опытом методологии научных разработок. Очень точно об этом пишет издание Atlantico со ссылкой на французского ученого: «Мы, разумеется, ждем прозрачности от российских специалистов, но они обязаны соблюдать лишь свои собственные регламентные правила. Отчасти это объясняет и их большую скорость работы по сравнению с европейскими странами, которые скованны множеством правил Европейского союза (они вызывают немалое недовольство)». … Так что можно сколько угодно смеяться над карикатурами, над «Путиным со шприцем», но факт остается фактом: миру нужна вакцина, причем как можно скорее. Глобальная экономика может не пережить второго массового карантина. Поэтому пожелаем русским успехов, равно как и другим ученым, в какой бы стране или при каком политическом режиме они ни работали», – заключает автор статьи.

    Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

    Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

    Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте. 


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