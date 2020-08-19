Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
Перейти в раздел…

Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
Перейти в раздел…

Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
Перейти в раздел…

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия заявила протест Норвегии после задержания заместителя торгпредства
    Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии ЕС заявил о готовности помочь с «трансфером власти» в Белоруссии Арестованного за шпионаж норвежца связали с «Северным потоком» Ефремов сделал замечание Добровинскому
    Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии Минздрав Белоруссии подтвердил гибель третьего пострадавшего в ходе протестов Блогера Пыжа обвинили в перевозке на Украину секретных данных о метро Москвы Рядом с Солнечной системой нашли почти сто коричневых карликов
    Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС Fitch предупредило Белоруссию об экономических последствиях беспорядков Космонавт запечатлел пять странных объектов над Землей Владельцы отеля с видом на Кремль прокомментировали сообщения о его продаже

    Главная тема


    Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

    международный скандал


    Норвегия выслала дипломата России

    экономические связи


    В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

    международное расследование


    Погребинский: В истории с «вагнеровцами» в Минске рано ставить точку

    Видео

    забастовка на «Беларуськалии»


    Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

    «транзит власти»


    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    общественная норма


    Голландия начала переход к бесполому обществу

    путч в Мали


    В Африке доказали, что демократия без денег не работает

    прививка от COVID-19


    Андрей Бабицкий: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

    военное дело


    Сергей Козлов: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

    место для встреч


    Сергей Миркин: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

    19 августа 2020, 17:59

    Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – запланирован на 6-7 сентября, заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Мероприятие планируется проводить на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сказал Комиссаров в прямом эфире «Простой встречи» в рамках молодежного форума «Машук», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Изначально суперфинал «Лидеров России» был запланирован на конец марта. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала – мастер-классы, лекции от наставников конкурса. Важно отметить, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не более чем за три дня до финала. Кроме того, мы будем тестировать участников на коронавирус на самой площадке», – рассказал Алексей Комиссаров.

    В третьем сезоне конкурса появилось новшество – отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс 272 заявок подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

    В январе и феврале 2020 года во всех федеральных округах прошли полуфиналы, в ходе которых участники состязались за право выхода в суперфинал. Всего было проведено 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных и 3 – полуфиналы и финалы специализаций. В региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 человек представили такие зарубежные страны, как Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В полуфинал по специализации «Здравоохранение» было приглашено 332 человека, по специализации «Наука» – 334 конкурсанта и по специализации «Финансы и Технологии» – 334 участник.

    Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

    Алексей Комиссаров напомнил, что конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года и ежегодно интерес к нему со стороны участников возрастает.

    «Когда мы запускали конкурс, то ожидали, что в лучшем случае получим несколько тысяч заявок. И считали, что это очень много. Но в результате в первый же год зарегистрировали около 200 тыс. желающих, из которых нужно было отобрать 300 финалистов. Пришлось вводить дополнительные фильтры и более сложные конкурсные испытания для участников. Но и это не снизило интерес к проекту. Во втором сезоне на «Лидеры России» заявилось 227 тыс. человек, а в этом году мы получили 234 тыс. заявок. Такой результат говорит о том, что в России очень много амбициозных и талантливых людей, желающих заявить о себе», – рассказал Алексей Комиссаров.

    По его словам, конкурс стал настоящей кузницей управленческих кадров для страны. За столь короткий срок из числа его победителей было произведено более 190 назначений на серьезные руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, в том числе на должности глав субъектов федерации.

    Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

    На конкурс управленцев «Лидеры России – 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233 тыс. 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение».


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •