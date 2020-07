Американские СМИ обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе В Кремле не нашли повода реагировать на фейки NYT и AP Соловьев прокомментировал сообщения американских СМИ о «коронавирусных фейках от ГРУ» 29 июля 2020, 12:54

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Происходящее в США все больше начинает напоминать позднесоветское время, когда во всем было виновато ЦРУ», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя статьи в американской прессе о том, как ГРУ якобы ведет в Соединенных Штатах кампанию по дезинформации о коронавирусе. «Сам факт этих публикаций – довольно смешной. Пусть они просто посмотрят выступления президента США Дональда Трампа на тему коронавируса или они считают, что ГРУ поставляло ему информацию?» - заметил телеведущий Владимир Соловьев. Американские агентство Associated Press и газета The New York Times опубликовали материалы, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса. По утверждению изданий, два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. Утверждается, что в «дезинформационных» статьях InfoRos, например, обсуждалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса. При этом New York Times не обращает внимания, что подобная версия обсуждалась во многих публикациях мировой прессы, поскольку ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Это все больше начинает напоминать позднесоветское время, когда во всем было виновато ЦРУ, а сейчас ГРУ, отметил Соловьев. «История повторяется в печальной манере. Не думал, что доживу до момента, когда американское общество будет так похоже на поздний социализм», - указал собеседник. По его мнению, на заявления, подобные тем никак не стоит реагировать, «разве что просто улыбнуться. «Санкции - это не наш метод. Да и публикуют все это они не у нас. Российский МИД ответит на это, а в остальном наш инструментарий ограничен», - считает телеведущий. На что следует реагировать, так это на закрытие в YouTube аккаунтов российских телеканалов, добавил Соловьев. «Необходимо вводить штрафы и налоги по отношению к тем компаниям, которые так ведут себя на территории России», – подчеркнул собеседник. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

