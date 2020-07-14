Американец грозил убить пассажиров самолета за отказ признать Иисуса чернокожим

В США пассажир рейса Сиэтл – Чикаго пригрозил убить других людей в самолете, если они не поверят в то, что Иисус Христос был обладателем темной кожи.

Инцидент произошел на рейсе Сиэтл – Чикаго авиакомпании Alaska Airlines, передает РЕН-ТВ.

Мужчина кричал, что «Иисус был черным», и угрожал убить тех, кто не верит ему. Инцидент сняли на видео очевидцы событий. Отмечается, что сам пассажир – белый.

В ролике видно, как его скрутили другие пассажиры и повалили на пол. Самолету пришлось сесть в ближайшем аэропорту.

Ранее на алтаре Сент-Олбанского собора в графстве Хартфордшир в Британии появилась вариация картины «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом.

До этого руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом пообещал «сжечь США» и заявил, что Иисус Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».