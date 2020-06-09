Прокуратура решила проверить прошлые ДТП Ефремова

Московская прокуратура намерена проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и работу ГИБДД по ним, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя – Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Прокуратура намерена дать оценку прошлым ДТП, а также административным правонарушениям Ефремова. Проверят и то, какие меры принимались в ГИБДД.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Думы по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием Ефремова.

«Что касается давления на следствие, это недопустимо, давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», – сказал Володин.

Он напомнил, что в прошлом году Госдумой были приняты поправки в УК РФ, которые ужесточают наказание за «пьяные» ДТП: срок лишения свободы теперь в случае гибели одного человека может составить от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более – до 15 лет.

Володин отметил, что к этому вопросу нужно будет еще раз вернуться.

«Если мы посчитаем в рамках правоприменительной практике, есть какие-то недоработки или сбои в закон, будем законопроект корректировать. Но ответственность сейчас установлена очень высокая», – добавил Володин.

В понедельник вечером в Москве Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Дело против Ефремова после этого переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.