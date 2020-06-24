Израиль ударил по позициям сирийской армии в Хаме

Армия Израиля атаковала позиции сирийской армии в двух городах провинции Хама, сообщает командование сирийской армии.

«В 00.45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».

Атаку отразили силы ПВО, сбив большое количество ракет. «Потери сведены до материального ущерба», – говорится в документе.

Вечером во вторник позиции сирийской армии также были атакованы с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате погибли двое военных.