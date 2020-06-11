Москва задумалась о выкупе у Праги памятника маршалу Коневу

Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру, заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Москва исходит из того, что Прага нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года, «а именно его статьи 21, которая обязывает обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений», отметил дипломат.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, «упрятать» его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», – передает РИА «Новости» слова Титова.

«Памятники сохраняют свой смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены. Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации», – добавил он.

По словам Титова, Россия не будет терпеть подход Чехии к высылке из страны сотрудников Российского центра культуры.

«Возможно, что и факторы «извне» воздействуют на образ мышления властей Праги. Чего стоит решение чешского правительства выслать из страны двух сотрудников Российского центра культуры, причём, как признается самими чехами, без претензий к ним. Такой подход мы терпеть не будем», – заявил он.

Титов добавил, что Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией по актуальным вопросам двусторонних отношений.

«Очевидно, что проведение таких консультаций назрело, так как российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по нашей вине. К сожалению, создаётся впечатление, что партнеры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации», – сказал дипломат.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.