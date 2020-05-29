Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

Указ о награждении соединения за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Награждение орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, – высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа», – передает ТАСС слова главы Минобороны, вручившего награду в Национальном центре управления обороной России.

По словам Шойгу, «на протяжении многолетней истории прославленного объединения его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства».

Министр подчеркнул, что награждение орденом Суворова ко многому обязывает.

«Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец, честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества», – заключил Шойгу.

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Личный состав 58-й общевойсковой армии принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России.

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