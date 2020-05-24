Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов 56 регионов страны.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, отмечается в сообщении.

В правительстве считают, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Ранее президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.