Кремль назвал единственно возможный вариант урегулирования в Ливии

Москва убеждена, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии – это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь», – передает РИА «Новости» слова Пескова в ответ на просьбу прокомментировать заявление Хафтара.

Он добавил, что Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса и считает, что других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет.

Ранее Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.