Подлодка «Ростов-на-Дону» ушла на боевое дежурство к берегам Сирии

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) вышла в дальний поход, в ближайшее время субмарина вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ростов-на-Дону» вышел в дальний поход в Средиземное море. Ожидается, что подлодка пройдет черноморские поливы сегодня вечером», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду источник в ОПК сообщал, что подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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