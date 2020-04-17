Москва назвала «жесткое» условие обсуждения с США новых российских гиперзвуковых систем

Диалога с США по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, создания глобальной ПРО и размещения оружия в космосе, а также по другим программам, дестабилизирующим стратегическую сферу, это неотменное и жесткое условие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках ДСНВ для американской стороны был проведен показ ракетоносителя с планирующим блоком «Авангард», и если действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений останется в силе «в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва не уходит от разговора о новых системах, «которые американцы в последнее время именуют «экзотическими».

«Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств. Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жестким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность», – указал замглавы российского МИД.

Рябков пояснил, что это касается создания глобальной системы ПРО, перспектив появления оружия в космосе, программы молниеносного или быстрого глобального удара, «серии вопросов, относящихся к американскому гиперзвуку, который тоже на подходе и множества других тем».

«Мы не можем игнорировать эти программы и направления работы американских военных, поскольку считаем их крайне дестабилизирующими в сфере именно стратегической», – сказал он.

Потому Москва в очередной раз подчеркивает и адресует «сигнал американцам, что разговор по тематике стратегической стабильности может быть только комплексным, и в рамках этого разговора мы будем руководствоваться исключительно задачей обеспечения нашей национальной безопасности».

«Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями», – констатировал дипломат.

Ранее Россия призвала США к скорейшему продлению ДСНВ.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

Также сообщалось о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.

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