Москва назвала «жесткое» условие обсуждения с США новых российских гиперзвуковых систем

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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              Москва назвала «жесткое» условие обсуждения с США новых российских гиперзвуковых систем

              17 апреля 2020, 10:30

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Диалога с США по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, создания глобальной ПРО и размещения оружия в космосе, а также по другим программам, дестабилизирующим стратегическую сферу, это неотменное и жесткое условие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

              Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках ДСНВ для американской стороны был проведен показ ракетоносителя с планирующим блоком «Авангард», и если действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений останется в силе «в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора», передает РИА «Новости».

              Он добавил, что Москва не уходит от разговора о новых системах, «которые американцы в последнее время именуют «экзотическими».

              «Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств. Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жестким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность», – указал замглавы российского МИД.

              Рябков пояснил, что это касается создания глобальной системы ПРО, перспектив появления оружия в космосе, программы молниеносного или быстрого глобального удара, «серии вопросов, относящихся к американскому гиперзвуку, который тоже на подходе и множества других тем».

              «Мы не можем игнорировать эти программы и направления работы американских военных, поскольку считаем их крайне дестабилизирующими в сфере именно стратегической», – сказал он.

              Потому Москва в очередной раз подчеркивает и адресует «сигнал американцам, что разговор по тематике стратегической стабильности может быть только комплексным, и в рамках этого разговора мы будем руководствоваться исключительно задачей обеспечения нашей национальной безопасности».

              «Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями», – констатировал дипломат.

              Ранее Россия призвала США к скорейшему продлению ДСНВ.

              До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

              Также сообщалось о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.

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