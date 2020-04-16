Полицейские перестали массово проверять пропуска на входе в московское метро

Обстановка на станциях московского метро, где днем ранее возникли очереди на вход из-за проверки пропусков полицейскими, спокойная: скоплений людей нет, полицейские не проверяют пропуска пассажиров.

На станциях «Перово», «Царицыно» и «Кантемировская» люди спокойно проходят через турникеты. Сотрудников полиции, по данным на 07.45, нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками, передает РИА «Новости».

Пассажиры стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу. Примерно у половины из них есть медицинские маски.

Кроме того, пробок на дорогах на въездах в Москву из Подмосковья во второй день пропускного режима не наблюдается, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По данным на 8.30 мск, загруженность дорог на въездах в столицу составляет 0 баллов.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, однако из-за этого на входах появилось большое скопление людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.

При этом он подчеркивал, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

В среду столичный департамент транспорта сообщил, что проверки пропусков в столице переведут полностью в автоматический режим через транспортные карты «Тройка», «Стрелка» или соцкарту.

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