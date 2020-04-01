В Москве принят закон о штрафах за нарушение карантина больными с коронавирусом

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для граждан с выявленным коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции, а также для ресторанов, кафе и других организаций, продолжающих работать несмотря на введение ограничений.

Предусматривается административный штраф за несоблюдение требований по карантину для должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

За несоблюдение гражданами с коронавирусом режима самоизоляции предусмотрен штраф 4 тыс. рублей, или 5 тыс. рублей, если использовалось транспортное средство.

Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей. Протоколы о штрафах могут заполнять сотрудники полиции или транспортной полиции.

При нарушении режима повышенной готовности также допускается изъятие транспортного средства.

«Надо понимать, что носитель коронавирусной инфекции, который нарушает режим домашней изоляции, при этом еще и используя свой личный транспорт, становится более мобильным. То есть он за короткий промежуток времени может на транспорте посетить гораздо большее количество общественных мест, он таким образом большее количество очагов распространения вируса создаст», – сказал редактор законопроекта, глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Административная ответственность будет наступать в случае, если за совершенные действия не предусмотрена уголовная ответственность или ответственность по КоАП.

Выявлять нарушителей предлагается с использованием городских камер видеонаблюдения и данных о геолокации. Также камеры будут выявлять массовые скопления людей, к которым направят патрули для разъяснительных работ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

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