Коллектор рассказал, какой процент долгов удается вернуть

Многие кредиторы после выхода должника на просрочку обращаются в суд, однако вернуть удается лишь 14% от задолженности, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Мехтиев заявил в ответ на вопрос о том, что можно посоветовать россиянам, чтобы они не стали клиентами коллекторов: «Платить по долгам вовремя и полностью. Но если возникли проблемы, рассматривайте коллектора как консультанта, с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей».

Он подчеркнул, что «диалог всегда лучше, чем глухая самоизоляция – ведь долги не исчезнут сами по себе», передает РИА «Новости».

Мехтиев отметил, что многие кредиторы после выхода заемщика на просрочку достаточно быстро обращаются в суд, чтобы взыскать задолженность, однако по судебному взысканию возврат долгов начинается через 9-12 месяцев после решения суда, а вернуть удается только 14% от задолженности.

Он добавил, что стоит подумать над внедрением в России института частных судебных приставов, но лишь при взыскании задолженности в рамках споров между частными лицами и организациями.

«Есть три типа долгов: долги перед бюджетом, социальные долги, например алименты, и долги, возникающие в отношениях между частными лицами и организациями или между одними юридическими лицами и другими. Я согласен, чтобы мои налоги шли на взыскание в принудительном порядке с тех, кто не платит налоги или алименты. Но я не понимаю, почему мои налоги должны идти на спор между одной корпорацией и другой. Вот здесь как раз частные приставы и нужны», – пояснил президент НАПКА.

На ваш взгляд Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками? до 10 тыс. рублей

до 100 тыс. рублей

до 500 тыс. рублей

до 1 млн рублей

более 1 млн рублей

у меня нет долгов



Ранее сообщалось, что россиянам стали выдавать меньше кредиток.