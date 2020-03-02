Россиянам стали выдавать меньше кредиток

За январь 2020 года российские банки выдали 540 тыс. новых кредитных карт – на 21,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как отмечается в исследовании «Эквифакса», выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась впервые за пять лет. В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7% – до 22,8 млрд рублей, пишет РБК.

Гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что на розничном кредитовании сказались меры Банка России.

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По словам вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s Ольги Ульяновой, тренд на охлаждение сегмента потребительского кредитования продолжается из-за действий ЦБ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок граждан на разные виды кредитов, в итоге доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года.