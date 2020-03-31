Введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.

Временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС распространяется на репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, передает ТАСС.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



«Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», – разъяснили в ЕЭК.

«Принимаемые решения помогают стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения стран союза», – подчеркивают в комиссии.

В ЕЭК уже принят ряд мер, целью которых является оперативное реагирование на распространение коронавирусной инфекции. Так, с 6 апреля в ЕАЭС разрешен беспошлинный ввоз товаров противодействия распространению коронавируса.

Ранее Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов в России. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что торговые сети создали запас продуктов, предвидя ажиотаж.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, сколько риса и гречки осталось в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД