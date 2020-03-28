Памфилова призвала россиян соблюдать самоизоляцию

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала граждан страны оставаться дома из-за распространения эпидемии коронавируса.

«Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова присоединилась к флешмобу #ОстаньсяДома», – пишет телеграм-канал «Номенклатура».

К посту прикреплено фото Памфиловой, на котором она держит табличку с надписью «Останься дома».

Ранее заслуженный артист России Денис Майданов в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ вышел на балкон своего дома и спел для соседей и жителей подмосковной Трехгорки.