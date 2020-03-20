Набиуллина оценила устойчивость российской финансовой системы

Финансовая система России достаточно устойчива, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в стране накоплен запас капитала, передает РИА «Новости».

Регулятор не видит нужды в пересмотре списка системно значимых кредитных организаций и докапитализации банков добавила она. Также в ЦБ не видят рисков резкого устойчивого роста цен.

«Мы не видим необходимости пересматривать список системно значимых кредитных организаций как таковой. У нас с вами рассматриваются возможные изменения критерия, мы будем уточнять, но это точно не связано с нынешней ситуацией, с ситуацией на мировых рынках, на нашем рынке. Речь идет о тех уточнениях подходов, которые назрели, которые мы обсуждали с участниками рынка», – сказала Набиуллина.

Нынешний период в экономике России, по словам Набиуллиной, можно охарактеризовать как сложный, сообщает ТАСС.

Глава ЦБ также добавила, что страна уже несколько лет живет под санкциями, регулятор учитывает вариант их ужесточения.

Напомним, в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка. Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке.

Набиуллина заявила, что решение о сохранении ключевой ставки балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.