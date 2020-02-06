Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Скоростной поезд «Красная стрела» (Frecciarossa) сошел с рельсов в окрестностях города Лоди на севере Италии. По уточненным данным, два человека погибли, около 28 человек получили травмы.

Поезд Frecciarossa №9595, направлявшийся из Милана в Салерно, в 5.35 (7.35 мск) сошел с рельсов, два вагона перевернулись. В результате аварии погибли два машиниста, передает РИА «Новости».

По данным железнодорожной полиции Италии, в поезде ехали 28 пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу. Отмечается, что только один человек получил серьезные ранения, скорее всего, речь также идет о железнодорожнике.

В посольстве России сообщили, что, по предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет.

Железнодорожное движение по маршруту Милан-Болонья приостановлено, на месте аварии выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее поезд сошел с рельсов в Конго, там погибли 50 человек.