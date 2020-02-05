Мишустину предоставили автомобиль Aurus

Премьер-министр Михаил Мишустин получил для передвижения автомобиль Aurus, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Дали», – ответил Мантуров соответствующий вопрос, сообщает «Интерфакс».

Предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев также ездил на автомобиле Aurus с января 2019 года. Президент России Владимир Путин стал передвигаться на лимузине Aurus в 2018 году.

Проект «Кортеж», позже названый Aurus, реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. В разработке линейки автомобилей, в которую входят седан, внедорожник, минивэн и лимузин, принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Ранее стало известно, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

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