В Красноярском крае проверят школу с учительской в туалете

Министерство образования Красноярского края прояснит ситуацию со школой №41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания.

«Мы ничего не можем сказать сейчас. Управление образования Иланского района не работает сегодня. В понедельник министерство образования края направит официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию. После будет принято решение», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Руководство школы пока ситуацию не прокомментировало.

Ранее СМИ сообщали, что школа находится в аварийном состоянии, поэтому часть кабинетов закрыта, а педагоги вынуждены работать в уборной.

При этом в пятницу в городе Иланский девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.