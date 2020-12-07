Турция расплатилась с Россией за поставки С-400

Турция выплатила России все средства за поставку систем противовоздушной обороны С-400, контракт закрыт, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов сообщил, что «мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства», передает «Интерфакс».

Он отметил, что перспективы развития военно-технического сотрудничества с Анкарой есть: «Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике».

Глава Ростеха также заявил, что Россия по-прежнему ждет от Турции решений по покупке второй партии С-400, «Рособоронэкспорт» находится в постоянном контакте с турецкой стороной и обсуждает дальнейшее сотрудничество».

«Мы обсуждаем и возможность производства элементов, то, что можно произвести у них. Ведь С-400 «Триумф» – сложная техника. С ноля начать ее производить нереально», – добавил он.

Ранее стало известно, что ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 «Триумф», заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 «Прометей».