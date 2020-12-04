Стало известно об отказе Microsoft продлить лицензию на ПО для МГТУ имени Баумана

Корпорация Microsoft по надуманным причинам уже несколько месяцев отказывается продлять лицензию на свое программное обеспечение для университета МГТУ имени Баумана, сообщил генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков.

«Уже несколько месяцев мой родной университет (МГТУ имени Баумана) не может продлить лицензию на программные продукты, которые долгое время университет покупает у компании Microsoft в России. В этом году почему-то компания Microsoft, не объявив это нигде публично, потому что это будет небольшим политическим скандалом, решила университету эти лицензии не продлять», – заявил Сачков в Instagram.

По его словам, «поступок этот по-корпоративному жалок, потому что это удар по образованию, при этом никакого официального письма на эту тему нет». «Жалкие ответы от Softline, жалкие ответы от представительства Microsoft в России. … Я считаю, что это ситуация мерзкая, она показывает отношение многих американских компаний. … Компания Microsoft, покажите, что вы вне политики и за образование. Иначе я не понимаю, что вы делаете здесь в России», – призвал он.

В распоряжении газеты ВЗГЛЯД также оказался проект письма университета МГТУ имени Баумана главе российского МИД Сергею Лаврову, из которого следует, что трехлетнее соглашение между вузом и Microsoft действует до сентября 2021 года.

«По условиям данного соглашения МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет право использовать лицензионные продукты Microsoft в академических целях и обязуется проводить ежегодные платежи за предоставление доступа к лицензионным программным продуктам, используемым для обучения. На текущий момент университет выполнил все обязательства по проведению необходимых процедур для осуществления очередного платежа согласно действующему соглашению. Однако мы столкнулись с отказом официальных дистрибьютеров Microsoft в России от участия в тендерных процедурах. Конкурсные процедуры были дважды признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок», – указывается в письме.

Официальный дистрибьютер Microsoft компания «СофтЛайн Трейд» объяснила отказ от участия в конкурсе тем, что «Microsoft не принимает заказы для конечных пользователей, идентифицируемых как субъекты, в отношении которых им запрещена поставка товара и оказание услуг без экспортной лицензии Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США». При этом, как указали в вузе, МГТУ им. Баумана отсутствует в Сводном списке проверки, где представлены организации, для которых правительство США сохраняет ограничения на экспорт, реэкспорт или передачу товаров.

«То есть, в соответствии с правилами экспортного контроля США, поставки в университет любой продукции не ограничены. … Просим Вас помочь разобраться в ситуации и дать поручение посольству Российской Федерации в США оказать нам содействие в продолжении сотрудничества с Microsoft Corporation», – говорится в проекте письма вуза.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику. Позднее кабмин постановил, что после 1 января 2021 года на все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 российских приложений, на компьютеры – три, на Smart TV – четыре.

Юрист Александр Журавлев, говоря о необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском ИТ-рынке, заявил газете ВЗГЛЯД, что в России «сложилась ситуация, когда меры регулирования российского ИТ-рынка у нас имеются, но распространяются они не на всех. Эта проблема касается прежде всего западных компаний». Он также отметил, что гиганты цифрового бизнеса способны скупать целые сегменты рынка, уничтожая свободную конкуренцию. Поэтому необходимо защитить российские IT-компании от поглощения глобальными корпорациями.