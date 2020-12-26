Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» ввели в состав Тихоокеанского флота

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), в субботу состоялась церемония подъема на нем Военно-морского флага, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В сообщении указывается, что «церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья», передает ТАСС.

«После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота», – отметили в пресс- службе.

В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, властей региона, ветераны.

Авакянц напомнил, что это уже второй корабль, принятый в состав флота за последние два дня: накануне военно-морской флаг был поднят на корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Он поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приемом нового корабля и пожелал экипажу успехов в службе.

«Яков Баляев» построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Корабль прошел по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, где завершил государственные испытания.

Корабль данного проекта первый на Тихоокеанском флоте; планируется, что на флоте будет три таких корабля.

Ранее сообщалось, что «Яков Баляев» впервые применил корабельное оружие.