ОП анонсировала массовую программу обучения наблюдателей на выборах

Общественная палата анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборах 2021 года, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Хочу анонсировать старт массовой программы обучения наблюдателей. Если за прошлый год и за этот год наш основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки», – передает его слова РИА «Новости».

Более 100 тыс. наблюдателей, как напомнил общественник, планируется подготовить к предстоящим выборам в 2021 году.

Напомним, общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, намеченными на сентябрь следующего года, сформирован в столице. Московский штаб будет наблюдать за выборами депутатов Госдумы VIII созыва, дополнительными выборами депутатов Мосгордумы и дополнительными выборами депутатов Советов депутатов муниципальных округов города Москвы. В регионах поддержали создание общественных штабов наблюдения на выборах.