В регионах поддержали создание общественных штабов наблюдения на выборах

«Создание штаба общественного наблюдения на выборах 2021 года позволит проводить системную информационную работу с населением, постоянный мониторинг общественного мнения (…), проверять и опровергать мутные потоки фейков в случае их появления», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

«Поддерживаю инициативу Общественной палаты города Москвы. Создание штаба общественного наблюдения на выборах 2021 года позволит проводить системную информационную работу с населением, постоянный мониторинг общественного мнения в период избирательной кампании будущего года, оперативно реагировать на поступающие сообщения о нарушениях прав участников избирательного процесса, проверять и опровергать мутные потоки фейков в случае их появления», – отметила она.

По словам Поповой, в Краснодарском крае уже накоплен большой опыт работы в данном направлении. «Общественная палата Краснодарского края практикует такую форму работы с 2015 года. Работаем в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав человека, авторитетными НКО, экспертами. При штабе образуются мобильные группы для выездных проверок, за месяц до выборов открываем «горячую линию», – рассказала председатель регионального отделения ОП.

«В наш штаб традиционно входят авторитетные представители крупнейших краевых общественных организаций, национально-культурных автономий, Союза журналистов Кубани, а также председатели 44 муниципальных общественных палат. В обязательном порядке приглашаем коллег из Ассоциации юристов России, корпуса «За чистые выборы». Благодаря этому удается не только оперативно реагировать на обращения избирателей, проводить правовые консультации, лучше готовить общественных наблюдателей и координировать их работу, но и в дни голосования доводить до избирателей объективную информацию об обстановке на избирательных участках. За каждым членом штаба стоят сотни и тысячи их коллег из общественных организаций, они доверяют их мнению. Особенно это было важно во время Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России и в ходе сентябрьских выборов-2020, когда Краснодарский край захлестнула волна фейковых сообщений», – добавила Попова.

Она уточнила, что в этом году в регионе «пошли немного дальше». «Вместе с Ассоциацией НОМ открыли на площадке Общественной палаты Краснодарского края Школу общественного наблюдателя, где будем готовить наблюдателей на постоянной основе, а не только в период выборов. В рамках этого проекта уже прошли обучение более 2700 наблюдателей, направленных нами на избирательные участки в Единый день голосования в сентябре 2020 г. Также в этом году мы запустили и другой проект – Школа молодежного общественного контроля, ориентированный на молодых активистов. Первые 12 абитуриентов, отобранные из 70 кандидатов со всего Краснодарского края, на днях приступят к обучению», – заключила эксперт.

Необходимость создания подобного штаба отмечает также заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, член ОП России Владимир Журавлев.



«Очень важно, что сейчас в столице нашей страны заблаговременно создан такой штаб, который предполагает реализацию роли общественности в наблюдении на выборах. Это позволит закрепить то многое, что уже было сделано общественниками и экспертами в этом направлении на предыдущих выборах и в ходе Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России», – сказал он.

«Разумеется, к предстоящей большой выборной кампании – помимо выборов в Госдуму в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге пройдут выборы в региональные законодательные органы власти – мы тщательно готовимся. Аналог Московского общественного штаба по наблюдению за выборами в Ленинградской области есть. Постараемся еще более активно и широко развернуть кампанию по формированию корпуса независимых общественных наблюдателей, эффективно обучать их», – добавил Журавлев.

Напомним, общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, намеченными на сентябрь следующего года, сформирован в столице. За создание штаба проголосовали члены Совета Общественной палаты Москвы в дистанционном режиме. Московский штаб будет наблюдать за выборами депутатов Госдумы VIII созыва, дополнительными выборами депутатов Мосгордумы и дополнительными выборами депутатов Советов депутатов муниципальных округов города Москвы.