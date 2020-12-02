В Общественной палате разъяснили необходимость специальной маркировки для СМИ-иноагентов

Мы должны ускоренно создавать собственные интернет-экосистемы, поскольку на западных площадках, вроде YouTube, россияне подвергаются цензуре. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В среду в палате прошли слушания по борьбе с интернет-цензурой на западных сетевых ресурсах в отношении российских СМИ.

«Мы приветствуем внесенный в Госдуму законопроект, однако считаем, что ко второму чтению нужно более четко прописать критерии тех интернет-ресурсов, которые попадут под ограничения. Чтобы потом не было разночтений и успокоить страхи, которые наверняка будут целенаправленно нагоняться в отношении этого закона», – заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В среду этот документ обсудили на слушаниях в Общественной палате РФ – в рамках общественной экспертизы.

Участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, сообщил Малькевич, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России. «В идеале должны появиться единые нормы, по которым живут социальные сети, так и в целом СМИ во всем мире. А пока как только мы пытаемся принудить исполнять наше либеральное законодательство СМИ в России, так поднимается хай о «закручивании гаек», – посетовал собеседник.

Согласно действующему в России законодательству, СМИ, которые получают деньги из-за рубежа, должны сами сообщать об этом с помощью специальной маркировки, напомнил эксперт. При этом на Западе сами интернет-платформы принудительно подвергают такой маркировке подобные СМИ.

«К сожалению, СМИ-иноагенты зачастую не следуют нашему закону. Надо бы призвать Роскомнадзор разобраться с этим. Внесенный в Госдуму законопроект ложится в концепцию многовекторного подхода. Нужно не только бороться с цензурой отечественных СМИ со стороны иностранных платформ, но и добиваться соблюдения закона для иностранных СМИ на территории самой России», – пояснил собеседник.

Малькевич убежден, что маркировка таких изданий необходима в интересах самих читателей, которые должны понимать, что им предлагают «не материалы объективной журналистики, не независимый взгляд на ситуацию в нашей стране», а информацию от СМИ, которые выполняют четкие пропагандистские функции и конкретно работают против нашей страны. «Наших граждан нужно предупреждать. Это абсолютно логично. При этом законодательство у нас остается либеральным. Мы не вмешиваемся в само содержание, а лишь предлагаем, чтобы была маркировка», – указал член ОП.

Как говорили участники слушаний в Общественной палате, только за последние месяцы Роскомнадзор зафиксировал десятки случаев проявления цензуры, хотя она запрещена в России Конституцией. Вследствие того, что платформы зарегистрированы за пределами России, у государства нет механизмов воздействия на них. Закон позволит Роскомнадзору полностью или частично ограничивать доступ к интернет-ресурсам, которые допускают дискриминацию россиян или материалов российских СМИ, например, если ресурсы ограничивают доступ к общественно-значимой информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций против России или ее граждан.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркивал, что проект закона касается абсолютно всех интернет-ресурсов (безотносительно их места регистрации), которые ведутся на русском языке и ориентированы на российскую аудиторию.

По мнению экспертов, закон положит конец случаям, совершенно не поддающимся никаким объяснениям со стороны IT-гигантов, которые узурпировали доступ к глобальной аудитории, вынуждая российские СМИ действовать в условиях жесточайших ограничений. При этом механизмы принятия решений о блокировке тех или иных материалов из России остаются непрозрачными. Так, в среду ряд фильмов киностудии Мосфильм попали под возрастные ограничения на YouTube. Администрация видеохостинга посчитала картины «Обыкновенный фашизм», «Иди и смотри» и «Волга, Волга» недопустимыми для зрителей младше 18 лет, хотя эти фильмы размещены на портале Культура.рф и входят в подборку фильмов, рекомендованных школьникам.