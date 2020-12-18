Путин выразил соболезнования в связи со смертью отца Пашиняна

В связи со смертью отца премьер-министра Армении Никола Пашиняна глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Путин выразил «самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича». В телеграмме говорится, что «уход из жизни отца – тяжелая, невосполнимая утрата». Путин заявил: «Искренне разделяю вашу боль и скорбь». Президент России пожелал Пашиняну, его родным и близким «мужества и стойкости в этот нелегкий час».

Отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни. Соболезнования главе кабмина Армении также выразили лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генсек ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Пашинян может объявить о своей отставке в новогоднем послании 31 декабря. Однако в пресс-службе правительства республики заявили, что Пашинян не собирается уходить в отставку.