Путин: Россию больше нельзя назвать бензоколонкой

Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, уже 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Президент также отметил, что реальная зарплата в России до конца года может вырасти на 1,5%.

При этом он обратил внимание, что безработица в 2020 году в стране выросла до 6,3%. На данный момент меры поддержки экономики связаны напрямую с сохранением рабочих мест.

Путин выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.