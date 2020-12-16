Forbes подсчитал рост благосостояния богатейших людей мира за 2020 год

Богатейшие люди мира в 2020 году в совокупности увеличили уровень благосостояния на 1,9 трлн долларов, сообщил журнал Forbes.

«Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства. По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2,2 тыс. миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на 1,9 трлн долларов в 2020 году», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. За год оно увеличилось на 60%, или 750 млрд долларов и достигло 2 трлн долларов. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в 2020 году вырос на 19%.

Состояние 600 американских миллиардеров за 2020 год выросло на 560 млрд долларов и достигло 4 трлн. В материале отмечается, что больше других разбогател глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние выросло на 110 млрд долларов и достигло почти 137 млрд долларов.

Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров из Франции выросло на 95 млрд долларов, до 500 млрд. Издание отмечает, что больше половины прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.

Всего, по данным издания, капитал богатейших людей мира по состоянию на 11 декабря 2020 года оценивался в 11,4 трлн долларов, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец 2019 года.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, состояние предпринимателя достигло 144,7 млрд долларов.