Прошедший октябрь стал самым теплым в России за всю историю

Прошедший октябрь стал самым теплым на европейской части России за всю историю метеонаблюдений. В регионах Центрального федерального округа был побит 120-летний рекорд по теплу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Октябрь на европейской территории страны был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. <...> Естественно, что в Центральном федеральном округе тоже очень теплая погода наблюдалась, и был установлен рекорд. До этого рекордная температура принадлежала далекому позапрошлому веку – 1896 году, то есть был побит рекорд 120-летней давности», – передает ТАСС слова Вильфанда.

По словам метеоролога, по всей России октябрь 2020 года занял третье место в списке самых теплых, так как в течение месяца наблюдались отрицательные аномалии в отельных регионах.

Он добавил, что средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья.

«Глобальная температура, осредненная за 9 месяцев, сейчас находится на втором месте. Постепенно она приближается к рекордной температура 2016 года. Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он уточнил, что уменьшение вероятности связано с возникновением явления Ла-Нинья, которое обычно снижает температуру.

Эль-Ниньо - это естественное явление, связанное с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Оно оказывает значительное влияние на погодные и климатические режимы и такие опасные явления, как ливни, наводнения и засуха. Воздействие Эль-Ниньо, как правило, приводит к повышению глобальных температур, тогда как Ла-Нинья приводит к обратному эффекту.

Он также уточнил, что рекорд тепла был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах России превышала норму на 10 градусов.

Напомним, ранее в четверг синоптики сообщили, что москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.