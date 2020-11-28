В ДТП под Владимиром погибли трое полицейских

Во Владимирской области иномарка столкнулась с грузовиком, в результате ДТП погибли три сотрудника полиции, сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в городе Камешково вечером 27 ноября, столкнулись автомобиль Mazda 3 и большегруз «КамАЗ», уточняется на сайте ведомства.

«В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 года рождения и 1985 года рождения. Водитель большегруза не пострадал. Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП они находились в свободное от службы время на личном автомобиле», – сказано в сообщении.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По решению руководства регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий ДТП.

В пятницу в Краснодарском крае пассажирская «ГАЗель» столкнулась с грузовиком «КамАЗ», в результате чего шесть человек погибли, еще четверо пострадали.

Ранее в Приамурье при столкновении поезда с иномаркой погиб человек.