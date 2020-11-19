Во Владивостоке на машину с девятиэтажного дома рухнула бетонная плита

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши на автомобиль, приморская прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома во Владивостоке на машину, которую чистил владелец. Видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях. В ролике запечатлено, как хозяин авто успел отпрыгнуть от машины.

«В связи с падением бетонных плит с жилого дома по ул. Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по улице Пихтовой, 35 во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства», – цитирует сообщение прокуратуры РИА «Новости».

По предварительным данным ведомства, на автомобиль рухнул козырек вентиляционной шахты, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство намерено дать оценку произошедшему, действиям уполномоченных органов и должностных лиц.

До этого синоптики сообщали о штормовом ветре в Приморье, в регионе идет снег с дождем, без света остались 30 тыс. человек. Во Владивостоке нарушено электроснабжение в 10 районах города.

В мэрии сообщили, что автовладелец намерен отсудить компенсацию за падение плиты на свою машину. «Автовладелец подает в суд на управляющую компанию, и этот вопрос решается в юридической плоскости», – пояснили в администрации города.

Там уточнили, что дом, с которого рухнула плита, не аварийный. «Дом не ветхий, не аварийный... Сейчас специалисты УК на месте выясняют, откуда плита и что нужно восстановить», – сказали в мэрии.

Ранее в центре Москвы внедорожник упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя, водитель погиб.