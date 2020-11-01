Стали известны подробности подрыва гранаты во Владимирской области

Подрыв гранаты в городе Ковров Владимирской области произошел в торговом центре «Рынок Октябрьский», сообщили в УМВД по региону.

Сообщение о хлопке в торговом центре поступило в полицию Коврова в 10.30 мск 1 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали три человека, которые были госпитализированы в медучреждение», – пояснили в полиции.

Сотрудники полиции работают на месте, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату в магазине в городе Ковров, он получил ранения, его госпитализировали.