В Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека Посетитель магазина во Владимирской области взорвал гранату и получил ранения 1 ноября 2020, 13:40 Текст: Алексей Дегтярев

Мужчина взорвал гранату в магазине в городе Ковров во Владимировской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона. «В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован», – сообщил собеседник ТАСС. Ранее в квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку из гранаты и получил взрывную травму.

