Самолет с неисправными шасси сел в Пулково

Летевший в Йошкар-Олу и решивший вернуться в Пулково из-за неисправного шасси самолет благополучно приземлился в аэропорту отправления, сообщили в пресс-службе управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота северной столицы».

Экипаж самолета «РусЛайна» с 26 пассажирами и тремя членами команды на борту доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в Пулково, передает РИА «Новости».

«В 14.32 самолет авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту «Пулково», – сказали в пресс-службе компании.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что неисправный борт начал готовиться к посадке в Пулково.