Самолет с неисправностью запросил аварийную посадку в Пулково

В аэропорту Пулково самолет начал подготовку к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В феврале пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в республике Коми. Лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадал только один человек.