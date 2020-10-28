Крым указал Киеву на потерю «последнего аргумента» по скифскому золоту

Отвод одного из судей по делу о скифском золоте был последним аргументом, позволяющим Украине претендовать на скифское золото, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Я приветствую решение об отводе, принятое голландскими судьями. Последний аргумент, за который хваталась украинская сторона, как утопающий за соломинку, теперь стал неактуален. Все спекуляции по поводу «небеспристрастности» судей остались в прошлом. Теперь ничто не мешает апелляционной инстанции принять законное и обоснованное решение по делу скифского золота в пользу России», – передает слова Молохова РИА «Новости».

В среду суд Амстердама удовлетворил требование Украины в деле о скифском золоте.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.