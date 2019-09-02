Пропавшую в поезде из Минска девочку нашли спустя 20 лет в России

Девочка из Белоруссии, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года в возрасте четырех лет, нашлась спустя 20 лет в России и встретилась со своими родителями.

Юлия Горина познакомилась с молодым человеком в марте 2019 года, девушка рассказала ему, что она сирота и долго искала информацию о своей настоящей семье. Мужчина начал проверять ориентировки в Сети и разыскал информацию о пропаже в 1999 году девочки с таким же именем и отчеством. Полицейские связались с девушкой, которая рассказала им обстоятельства своей пропажи, схожие с происшествием 20-летней давности, говорится в ролике на YouTube-канале МВД Белоруссии.

ДНК-анализ подтвердил родство девушки и ее биологической матери. «20 лет прошли для нас, как вся жизнь, но мы все равно не теряли надежду и встретились», – сказала мать девушки.

Сама Юлия поблагодарила своих приемных родителей за воспитание, своих настоящих мать и отца, а также молодого человека, который заметил сходство Юли с пропавшей 20 лет назад девочкой.

В 2017 году женщина нашла свою дочь, пропавшую во время Первой чеченской войны спустя 20 лет.