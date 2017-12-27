Женщина нашла дочь, пропавшую во время Первой чеченской войны

Спустя 20 лет женщина нашла в Дагестане свою дочь, пропавшую во время чеченской войны, сообщили в министерстве социального труда и развития республики.

Отмечается, что во время Первой чеченской войны группу детей эвакуировали из Чечни в Дагестан, среди которых была маленькая Хава Далгатова, передает РИА «Новости».

«Без документов, не говорящая по-русски, девочка была доставлена в один из социальных центров. Ситуация усугублялась тем, что девочка являлась инвалидом первой группы, страдала психоневрологическим заболеванием», – заявили в дагестанском министерстве.

В 1995 году девочку поместили в республиканский центр помощи семье и детям, а в 1999-м перевели в дом-интернат «Забота», после которого в 2008 году, по достижении ребенком совершеннолетия, Хава Далгатова оказалась в психоневрологической интернате «Милосердие».

Все эти годы мать Хавы – Рабат Ибрагимова – искала пропавшую дочь и в итоге нашла ее, несмотря на то, что девочка носила другую фамилию.

«Когда об истории узнала общественность, в дело вмешались официальные лица. Делегация из Чеченской республики посетила интернат «Милосердие», – сообщили в министерстве, добавив, что для установления родственной связи у Ибрагимовой и Далгатовой взяли образцы ДНК.

Исследования ДНК дали положительный результат, после чего в минтруда Дагестана помогли семье оформить необходимые документы.