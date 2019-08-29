ФРГ запретила въезд россиянину-организатору бойцовских турниров

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели общеевропейский запрет на въезд россиянину Денису Капустину из-за его правоэкстремистских взглядов и «стремлений, направленных против свободного, демократического общественного порядка», сообщают немецкие СМИ.

Sueddeutsche Zeitung сообщает, что Капустин – основатель праворадикального проекта White Rex, пользующийся псевдонимом Денис Никитин. Он родился в Москве, однако вырос в Кельне, где и жил с семьей. Немецкого гражданства у него нет, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, Капустин являлся организатором бойцовских турниров для сторонников правых взглядов по всей Европе. Эксперт в области правого радикализма Роберт Клаус заявил, что он является «ключевой фигурой правоэкстремистской субкультуры в Европе».

Утверждается, что еще 22 февраля власти сняли его с регистрации по месту прописки в Кельне, а в мае было аннулировано его разрешение на пребывание в ФРГ.

Также наложен запрет на въезд Капустина на территорию всей Шенгенской зоны. Власти считают, что он стремился «подорвать свободный и демократический общественный порядок». При этом обычно запрет на въезд выносится в отношении уже совершивших преступление, но в редких случаях такие меры применяются против потенциально опасных людей.