На учениях в Индии у Т-90 разорвало ствол

Ствол российского боевого танка Т-90 взорвался на полигоне Джайсалмер в Индии во время учений. Никто не пострадал.

Рядом с танком во время инцидента не было военнослужащих, поэтому удалось избежать жертв. Причина, по которой произошел разрыв ствола, пока не названа, сообщает India Today.

На месте инцидента начато расследование.

Полигон возле села Джайсалмер расположен в 45 км к северо-западу от города Похран.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Индия намерена закупить у России дополнительную партию танков Т-90. Однако позже минобороны страны заявило, что может отказаться от этого, если Россия не нарастит локализацию производства танков в Индии.

У Индии, как сообщали местные чиновники, более 650 танков Т-90, собранных частично на российской, частично на индийской территории.