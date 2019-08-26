Донбасс забросали агитационными листовками с воздуха

Территории непризнанных республик Донбасса забросали агитационными листовками на русском языке с воздуха, видеозапись опубликовали в соцсетях.

На территории самопровозглашенных республик Донбасса сбросили с беспилотника агитационные листовки. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Ежик Донецкий».

Наткнулся тут на видео интересное.

Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации. pic.twitter.com/6okwATI2Lf — Ёжик Донецкий (@DNRhedgehog) 26 августа 2019 г.

В ролике, опубликованном в Twitter «Ежик Донецкий», демонстрируется, как с летательного аппарата сбрасываются свертки, после чего на кадрах появляются сами листовки.

На бумагах написано «Время строить и восстанавливать», «может хватит играть в «независимую народную республику?».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего украинские власти придумали толковый словарь с особой терминологией.