Телеканал «Дождь» получал с 2014 года от 3 до 11 млн рублей в год от Евросоюза, следует из опубликованной управленческой отчетности канала о доходах и расходах.

«Мы открыли эфир и собираем донейты (пожертвования) от зрителей и считаем правильным, чтобы все они видели, на что мы существуем и как тратим их деньги», – передает «Интерфакс» слова гендиректора канала Натальи Синдеевой.

Из данных отчета следует, что канал на рекламных контрактах с Евросоюзом заработал 3 млн рублей в 2014 году и около 11 млн в 2016 году.

При этом с начала 2019 года телеканал был прибыльным только в марте, июне и июле, когда к обычным доходам добавилась реклама от ЕС и значительно выросли пожертвования от зрителей.

Напомним, 12 августа в Совфеде указали на факты вмешательства США во внутренние дела России.