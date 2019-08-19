Неизвестные подорвали больницу в Сирии

В сирийской провинции Хасеке неизвестные подорвали больницу «Ас-Салям», сообщают СМИ.

Больницу в деревне аш-Шейх Хамд взорвали дистанционно управляемыми устройствами. Здание больницы обрушилось. При этом никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на al-Watan.

Напомним, страны Запада используют атаки боевиков на больницы для антироссийской пропаганды.