В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв

В результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана пострадал по меньшей мере 21 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок, передает ТАСС.

Напомним, в конце мая Россия призвала вывести иностранные войска из Афганистана. Вашингтон заявляет, что пока не готов к такому шагу. Военная операция США в Афганистане продолжается более 17 лет.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия выступает за прекращение военного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участием широкого круга общественных и политических сил, оказывает содействие в установлении мирного независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности.