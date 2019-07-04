ЦИК Украины повторно отказал Шарию в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины повторно отказала экс-главе администрации Виктора Януковича Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в депутаты на выборах в Верховную раду, сообщил представитель украинской общественной организации по контролю за выборами «ОПОРА» Александр Клюжев.

«ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Шария, выдвиженца от «Партии Шария», – цитирует ТАСС Клюжева.

По его словам, «письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 года с Украины через пункт пропуска «Зерновое» на территорию России поездом Ковель – Москва, после этого на Украину не возвращался».

Кроме того, Клюжев сообщил, что «ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в округе номер 46». «По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Клюев выехал за пределы Украины в 2014 году, после этого официальные пункты пересечения границы он не пересекал», – утверждает представитель украинской организации.

Тот факт, что оба кандидата в течение последних пяти лет не проживали на территории Украины, как того требует избирательное законодательство, указан в качестве основания для повторного отказа.

Напомним, 2 июля ЦИК Украины зарегистрировал Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, хотя ранее отказывался это делать, так как «Шарий более пяти лет назад выехал за границу».

6 июня Шарий сообщил о намерении участвовать в выборах в Раду. Он объявил, что зарегистрировал политическую «Партию Шария». В июне он сообщил, что соцсеть Facebook блокирует записи и страницы его партии.