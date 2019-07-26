В Москве высмеяли обращение Госдепа к Турции с просьбой не использовать С-400

«Это просто смешно – турки потратили 2,5 млрд долларов, купили комплексы С-400, а США им говорят: а вы не пользуйтесь, пусть это останется дорогой бесполезной игрушкой», – сказал сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал обращение главы Госдепа Майкла Помпео к Турции: Вашингтон не хочет, чтобы Анкара вводила в строй С-400.

«Конечно – американцы за эти деньги предлагали им два дивизиона ЗРК, а мы – четыре. Теперь они «советуют» туркам не пользоваться нашими комплексами», – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил: Вашингтон хочет, чтобы Анкара не вводила в строй российские ЗРК С-400. США «предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», передает РИА «Новости» слова госсекретаря. Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, как по просьбе Дональда Трампа обратился к главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу с аналогичным призывом.

«Конечно, Турция не учтет американские «предпочтения», расставит полученные от России дивизионы ЗРК и гарантировано обеспечит свое прикрытие», – прогнозирует сенатор Клинцевич.

Качество приобретаемого оружия на порядок превышает возможности американских систем Patriot, которыми США пытались снабдить Турцию, отметил собеседник. «Сегодня все, кто хоть немножко знаком с военным делом, с вооружением, понимают, что приобретение ведущей страной НАТО российских комплексов ПВО – это такая реклама, с которой американцам уже не справиться», – заметил Клинцевич. Американцам же остается просить турок: «Ну ладно, мы вас простим, но вы хотя бы не пользуйтесь», добавил собеседник.

Накануне газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о том, что Вашингтон, очевидно, не станет вводить санкции против Турции за покупку Анкарой систем С-400. По мнению экспертов, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Соединенных Штатов. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия.