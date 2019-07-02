Британку выгнали из самолета за откровенное декольте

Жительницу Великобритании Харриет Осборн сняли с рейса, летевшего из Малаги в Лондон, из-за излишне глубокого декольте, сообщили СМИ.

Как передает RT со ссылкой на издание The Sun, 31-летняя британка в откровенной блузке поднялась на борт самолета, после чего стюардесса сначала попросила ее надеть что-нибудь сверху, а затем и вовсе потребовала от Осборн покинуть воздушное судно.

В компании-перевозчике уточнили, что британка согласилась надеть накидку, но начала грубить членам экипажа, поэтому ее и попросили выйти.

В итоге Осборн купила билет на другой рейс.